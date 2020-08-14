Акція “Захистимо Стуса від Медведчука” триває у Києві

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Акція «Захистимо Стуса від Медведчука» триває 14 серпня у день розгляду Дарницьким районним судом Києва справи за позовом проросійського нардепа Віктора Медведчука проти журналіста Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat, що видало книгу про легендарного українця Василя Стуса.

Медведчук через суд намагається «захистити честь, гідність та ділову репутацію, а також домогтися спростування недостовірної інформації. Нардеп просить служителів Феміди заборонити видання (виготовлення) та розповсюдження книги «Справа Василя Стуса» і стягнути з Кіпіані та видавництва витрати на сплату судового збору.

Окрім цього, Медведчук хоче домогтися визнання недостовірними фраз із книги на кшталт:

розпинав поета (мається на увазі Василя Стуса — ред.) призначений державою адвокат Медведчук;

шістка комуністичної системи Медведчук;

навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?;

боявся КДБ чи просто завжди був циніком і аморальним типом?;

злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще й тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи.

Нагадаємо, у своїй книзі Кіпіані розповідав про судовий процес над Стусом у 1980 році. Медведчук тоді виступав державним адвокатом видатного поета-дисидента. Чимало істориків та свідків тих подій стверджують, що Медведчук фатально вплинув на долю дисидента і звинувачують політика у порушенні норм адвокатської етики.

Журналіст написав книгу про Стуса на основі архівних матеріалів колишнього КДБ щодо другої кримінальної справи проти поета, яку було порушено у 1980 році за його участь у діяльності Української Гельсінської спілки та гостру критику радянської влади. Поета як небезпечного рецидивіста тоді була засуджено до 10 років ув’язнення та п’яти років заслання, яке він відбував у таборі особливо суворого режиму в Пермській області Росії.

Стус це ув’язнення не пережив і помер 4 вересня 1985 року у карцері за підозрілих обставин.