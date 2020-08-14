Вивчати НЛО почне Пентагон

НЛО. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142477-vyvchaty-nlo-pochne-pentagon.html

Ракурс

Міністерство оборони США висловило стурбованість випадками появи загадкових літаючих об'єктів і доручило створити в Пентагоні підрозділ для вивчення НЛО.

Нове відомство розслідуватиме документально зафіксовані випадки зустрічі військових із НЛО і вивчатиме природу появи літаючих об'єктів. Про це повідомляє CNN.

Новий підрозділ очолить заступник міністра Пентагону Девід Норквіст. Зазначається, що у квітні 2020 року Пентагон офіційно опублікував три відеозаписи НЛО, які зняли пілоти ВМС США у 2004 і 2015 роках.

Після публікації відеозаписів у Сенаті США зажадали отримати результати розслідувань випадків зустрічі з НЛО. Зазначимо, що в травні був опублікований звіт Центру безпеки військово-морського флоту, у якому описувалася зустріч морської авіації з загадковим летючим об'єктом.

Голова комітету з розвідки вересня Марко Рубіо підкреслив, що краще нехай це будуть об'єкти ззовні нашої планети, ніж технологічний прорив супротивників США.

Раніше Пентагон вже вивчав НЛО в рамках закритої секретної програми, яка була запущена за вказівкою колишнього сенатора Гаррі Ріда. Ця програма стартувала у 2007 році та завершилася у 2012 році. Як повідомляють у Пентагоні, програму закрили через більш пріоритетні проекти, які потребували фінансування.

Нові випадки зустрічей із НЛО змусили американський уряд повернутися до вивчення явища і виділити на цю роботу нове фінансування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спеціальна група з вивчення НЛО Пентагону розкриє частину зібраної інформації.

Спочатку експерти мають стандартизувати дані та звіти про спостереження за НЛО, а потім довести до відома громадськості деякі свої висновки упродовж шести місяців після дозволу розвідки.