Изучать НЛО начнет Пентагон

НЛО. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n142477-izuchat-nlo-nachnet-pentagon.html

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Министерство обороны США выразило обеспокоенность случаями появления загадочных летающих объектов и поручило создать в Пентагоне подразделение для изучения НЛО.

Новое ведомство будет расследовать документально зафиксированные случаи встречи военных с НЛО и изучать природу появления летающих объектов. Об этом сообщает CNN.



Новое подразделение возглавит заместитель министра Пентагона Дэвид Норквист. Отмечается, что в апреле 2020 года Пентагон официально опубликовал три видеозаписи НЛО, которые сняли пилоты ВМС США в 2004 и 2015 годах.

После публикации видеозаписей в Сенате США потребовали предоставить результаты расследований случаев встречи с НЛО.

Отметим, что в мае был опубликован отчет Центра безопасности военно-морского флота, в котором описывалась встреча морской авиации с загадочным летательным объектом.

Председатель комитета по разведке Сен Марко Рубио подчеркнул, что лучше пусть это будут объекты извне нашей планеты, чем технологический противников США.

Ранее Пентагон уже изучал НЛО в рамках закрытой секретной программы, которая была запущена по указанию бывшего сенатора Гарри Рида. Эта программа стартовала в 2007 году и завершилась в 2012 году. Как сообщают в Пентагоне, программы закрыли из-за более приоритетных проектов, которые нуждались в финансировании.

Ожидается, что новые случаи встреч с НЛО вынудили американское правительство вернуться к изучению явления и выделить на эту работу новое финансирование.

Напомним, ранее мы сообщали, что специальная группа по изучению НЛО при Пентагоне раскроет часть собранной информации.

Сначала эксперты должны стандартизировать данные и отчеты о наблюдениях за НЛО, а потом сообщить общественности некоторые свои выводы в течение шести месяцев после разрешения разведки.