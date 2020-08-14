Дела Майдана и аннексии Крыма на паузе — стала известна причина

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Заочные уголовные процессы по делам Майдана и аннексии Россией Крыма в Украине замерли. Летом 2020 года прекращены или замедленны расследования по уголовным производствах против экс-чиновников времен Януковича, которые бежали в Россию, а также пророссийских боевиков, укрывшихся на оккупированном Донбассе и в Крыму.

Единственным эффективным примером заочного осуждения остается дело экс-президента Виктора Януковича, которому зимой 2019 года присудили 13 лет тюрьмы, сообщает «РБК-Украина».

За 6 лет суды вынесли только около 100 заочных приговоров против боевиков фейковых ЛНР и ДНР, крымских судей и двух российских чиновников.

Причиной такой ситуации являются проблемы с объявлением подозреваемых в международный розыск. Именно это является условием для заочного процесса.

В Офисе генпрокурора сообщили изданию, что судьи по-разному трактуют фразу о необходимости «международного розыска» фигуранта.

Часть судей говорит, что Интерпол отказывается помогать Украине в поиске экс-чиновников, связанных с преступлениями во время Евромайдана и российской агрессией на Донбассе и в Крыму.