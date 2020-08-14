Заочное правосудие раскритиковал экс-адвокат Януковича и замглавы ГБР

https://racurs.ua/n142468-zaochnoe-pravosudie-raskritikoval-eks-advokat-yanukovicha-i-zamglavy-gbr.html

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Практику применения заочного правосудия раскритиковал первый заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР), Александр Бабиков, который в свое время был адвокатом экс-президента-беглеца Виктора Януковича.

Бабиков выступает против массового применения заочных процессов в Украине. Вместе с тем, экс-защитник Януковича признает факт наличия ряда проблем в специальных уголовных производствах, пишет «РБК-Украина».

По его мнению, расследование и рассмотрение судом уголовного производства при отсутствии подозреваемого допустимо только в исключительных случаях.

Такой процесс существенно ограничивает возможность реализовать свои права на защиту, — убежден Бабиков.



Он также обратил внимание на использование заочного судебного процесса в некоторых странах только для незначительных (не тяжелых) преступлений с целью разгрузки работы судов.

Напомним, 20 января Бабикова назначили первым заместителем главы ГБР. Тогдашняя директор бюро Ирина Венедиктова называла информацию о работе Бабикова на Януковича манипуляцией. Впоследствии коллега Бабикова по делу Януковича обнародовал документ о лжи замглавы ГБР.