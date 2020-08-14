Заочне правосуддя розкритикував екс-адвокат Януковича й заступник глави ДБР

https://racurs.ua/ua/n142468-zaochne-pravosuddya-rozkrytykuvav-eks-advokat-yanukovycha-y-zastupnyk-glavy-dbr.html

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Практику застосування заочного правосуддя розкритикував перший заступник директора Державного бюро розслідувань, Олександр Бабіков, який свого часу був адвокатом колишнього президента-втікача Віктора Януковича.

Бабіков виступає проти масового застосування заочних процесів в Україні. Разом з тим, екс-захисник Януковича визнає факт наявності низки проблем в спеціальних кримінальних провадженнях, пише «РБК-Україна».

На його думку, розслідування і розгляд судом кримінального провадження за відсутності підозрюваного допустимі лише у виняткових випадках.

Такий процес істотно обмежує можливість реалізувати свої права на захист, — переконаний Бабіков.



Він також звернув увагу на використання заочного судового процесу у деяких країнах лише для незначних (не тяжких) злочинів з метою розвантаження роботи судів.

Нагадаємо, 20 січня Бабікова призначили першим заступником голови ДБР. Тодішня очільниця бюро Ірина Венедіктова називала інформацію про роботу свого першого заступника на Януковича маніпуляцією. Згодом колега Бабікова у справі Януковича оприлюднив документ про брехню заступника голови ДБР.