Українських волонтерів випустили з СІЗО в Мінську. Фото: Вести

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Ракурс

Протести в Білорусі тривають вже майже тиждень. За перші чотири дні силовики затримали щонайменше 6 тис. осіб, серед них були і українські волонтери Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв, а також Оксана Альошина. Цих українців випустили з СІЗО в Мінську.

Їх відпустили ввечері 13 серпня. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Twitter.

Костя Рєуцький і Женя Васильєв уже на території посольства України в Білорусі, під захистом українських дипломатів, — написав Кулеба.

Відео зі звільненим Рєуцьким також опублікувало білоруське видання Tut.by. На відео волонтер розповідає про те, як перед звільненням їх змусили підписати протоколи, але читати їх забороняли.

Цієї ночі змусили підписати протоколи, написані співробітниками РВВС. Нікому їх не давали прочитати. Тих, хто відмовлявся, били і примушували підписати. Судовий розгляд відбувався прямо тут, це був конвеєр, все було досить швидко, я не впевнений, що це був суддя, — розповів він.

Також увечері 13 серпня заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі «Громадського радiо» розповів, що один з українців повинен буде заплатити штраф, а після цього повернутися додому, на територію України. Про кого саме йдеться, він не уточнив.

Звільнені українці повинні повернутися в Україну 14 серпня.