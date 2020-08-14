Украинских волонтеров выпустили из СИЗО в Минске. Фото: Вести

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Протесты в Беларуси продолжаются уже почти неделю. За первые четыре дня силовики задержали по меньшей мере 6 тыс. человек, среди них были и украинские волонтеры Константин Реуцкий и Евгений Васильев, а также Оксана Алешина. Этих украинцев выпустили из СИЗО в Минске.

Их отпустили вечером 13 августа. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

Костя Реуцкий и Женя Васильев уже на территории посольства Украины в Беларуси, под защитой украинских дипломатов, — написал Кулеба.

Видео с освобожденным Реуцким также опубликовало белорусское издание Tut.by. На видео волонтер рассказывает о том, как перед освобождением их заставили подписать протоколы, но читать их запрещали.

Этой ночью заставили подписать протоколы, написанные сотрудниками РУВД. Никому их не давали прочитать. Тех, кто отказывался, избивали и заставляли подписать. Судебное разбирательство происходило прямо здесь, это был конвейер, все было достаточно быстро, я не уверен, что это был судья, — рассказал он.

Также вечером 13 августа заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире «Громадського радiо» рассказал, что один из украинцев должен будет заплатить штраф, а после этого вернуться домой, на территорию Украины. О ком именно идет речь, он не уточнил.

Освобожденные украинцы должны вернуться в Украину 14 августа.