Белорусов начали выпускать из СИЗО — они рассказывают о зверских избиениях — новости Беларуси

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Протесты в Беларуси продолжаются — поздно вечером и ночью 13 августа в Минске из центра изоляции правонарушителей «Окрестина» начали массово отпускать задержанных во время протестов, среди них много избитых и травмированных. Некоторых людей сразу увозят в больницы.

Выпускать задержанных на акциях протеста людей из «Окрестина» начали примерно в 22.30. Их ожидают родные и близкие. Сначала освободили до 30 человек, потом начали отпускать других, — пишет издание TUT. BY в Телеграмм.

По словам тех, кто был в изоляторе, их били по ногам, спине, ягодицах. К воротам постоянно подъезжали скорые помощи и забирали пострадавших в больницы. Женщины, которых ночью выпустили из СИЗО, находились в шоковом состоянии. Они говорили о зверствах силовиков, в частности об издевательствах над мужчинами, которых беспощадно били. По словам женщин, некоторые помещения СИЗО были «залиты кровью».

В частности, врач бригады скорой помощи Анастасия, выйдя на свободу, сообщила, что ее задержали с коллегами из-за того, что она после работы оказывала помощь пострадавшим во время протестов. По ее словам, 50 человек находились в четырехместной камере. Первые сутки девушки стояли в дворике для прогулок, их не кормили и не давали воды.

Охранники ходили и издевались, говорили: «не будет вам никакой медицинской помощи, бросим в вас гранату — и все закончится»… Меня не били, но были девочки, которых здесь били. Их били сотрудники на первом этаже, которые принимают всех здесь, — рассказала медик.

Отметим, что 14 августа в 1.20 у этого СИЗО в Минске появился замминистра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков. Он заявил, что сегодня всех отпустят, и добавил, что «издевательств не было».

Также президент Беларуси Александр Лукашенко поручил «разобраться по всем фактам задержаний в ходе массовых протестов». Таким образом Лукашенко отреагировал на забастовки на заводах. Его слова озвучила глава верхней палаты парламента страны Наталья Кочанова.

Нам не нужна драка. Не нужна война. Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться со всеми фактами задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении, — заявила Кочанова.

Отметим, что белорусские СМИ связывают внезапное решение властей освободить задержанных с заседанием чиновников ЕС, которые 14 августа будут рассматривать ситуацию в Беларуси.

Власть в Минске заявила, что уже из СИЗО вышли более 1 тыс. человек.

Напомним, 13 августа ряд крупных белорусских предприятий, среди которых МАЗ, «БелАЗ», а также Белорусская железная дорога, вышли на забастовку. Также параллельно во многих городах Беларуси происходили митинги с требованием отпустить задержанных. Протестующие требуют честных выборов и не верят в победу Александра Лукашенко.