Білорусів почали випускати із СІЗО — вони розповідають про звірячі побиття та знущання

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Протести у Білорусі тривають — пізно ввечері та вночі 13 серпня у Мінську з центру ізоляції правопорушників «Окрестина» почали масово відпускати затриманих під час протестів осіб, серед них багато побитих та травмованих. Деяких людей одразу відвозять до лікарень.

Випускати затриманих на акціях протесту людей з «Окрестина» почали приблизно о 22.30. Їх очікують рідні та близькі. Спочатку звільнили до 30 осіб, потім почали відпускати інших, — пише видання TUT. BY у Телеграм.

За словами тих, хто був в ізоляторі, їх били по ногах, спині, сідницях. До воріт постійно під’їжджали швидкі допомоги та забирали постраждалих до лікарень. Жінки, яких вночі випустили з СІЗО, перебували у шоковому стані. Вони говорили про звірства силовиків, зокрема про знущання над чоловіками, яких нещадно били. За словами жінок, деякі приміщення СІЗО були «залиті кров’ю».

Зокрема, лікар бригади швидкої допомоги Анастасія, вийшовши на волю, повідомила, що її затримали з колегами через те, що вона після роботи надавала допомогу постраждалим під час протестів. За її словами, 50 осіб перебували у чотиримісній камері. Першу добу дівчата стояли у дворику для прогулянок, їх не годували та не давали води.

Охоронці ходили і знущалися, говорили: «не буде вам ніякої медичної допомоги, кинемо в вас гранату — і все закінчиться»… Мене не били, але були дівчатка, яких тут били. Їх били співробітники, які на першому поверсі, які приймають всіх тут, — розповіла медик.

Зауважимо, що 14 серпня о 1.20 біля цього СІЗО у Мінську з’явився заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Олександр Барсуков. Він заявив, що сьогодні всіх відпустять, та додав, що «знущань не було».

Також президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив «розібратися за всіма фактами затримань в ході масових протестів». Таким чином Лукашенко відреагував на страйки на низці важливих заводів. Його слова озвучила очільниця верхньої палати парламенту країни Наталя Кочанова.

Нам не потрібна бійка. Не потрібна війна. Президент почув думку трудових колективів і доручив розібратися з усіма фактами затримань, які відбулися в останні дні, і зараз йде інтенсивна робота в цьому напрямку, — заявила Кочанова.

Зауважимо, що білоруські ЗМІ пов’язують раптове рішення влади звільнити затриманих із засіданням чиновників ЄС, які 14 серпня розглядатимуть ситуацію в Білорусі.

Влада у Мінську заявила, що вже з СІЗО вийшли понад 1 тис. осіб.

Нагадаємо, 13 серпня низка великих білоруських підприємств, серед яких МАЗ, «БелАЗ», а також Білоруська залізниця, вийшли на страйк. Також паралельно у багатьох містах Білорусі відбувалися мітинги з вимогою до влади відпустити затриманих. Протестувальники вимагають чесних виборів та не вірять у перемогу Олександра Лукашенка.