Дмитро Кулеба і Хайко Маас. Фото: День

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Ракурс

День незалежності України відзначатиметься 24 серпня. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови запросив свого німецького колегу Хайко Мааса взяти участь у святкуванні річниці незалежності нашої країни.

Міністр закордонних справ Німеччини прийняв запрошення Кулеби, повідомляє «Європейська правда», посилаючись на прес-службу міністерства.

Кулеба подякував Маасу за прийняте запрошення відвідати Україну в одне із головних свят нашої країни.

Також під час телефонної розмови міністри обговорили ситуацію в Білорусі. Кулеба розповів своєму колезі про затримання у Мінську українських волонтерів із благодійної організації «Восток SOS». Голови МЗС України та Німеччини домовилися і надалі обмінюватися інформацією щодо подій у Білорусі.

Крім того, під час розмови було піднято питання ситуації на Донбасі. Маас висловив надію, що режим припинення вогню буде важливим кроком у процесі врегулювання військового конфлікту на Донбасі.

Кулеба і Маас обговорювали перспективи зустрічі голів держав у рамках нормандського формату. Було відзначено, що така зустріч вкрай необхідна найближчими місяцями.

Український міністр також подякував уряду Німеччини за готовність надати Україні 18 апаратів штучної вентиляції легенів, які вкрай необхідні в умовах коронавірусної пандемії.

Як раніше писав «Ракурс», президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про відзначення 29-ї річниці незалежності України», яким зобов’язує Кабмін розробити і забезпечити реалізацію заходів із відзначення річниці незалежності країни з урахуванням вимог щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції.