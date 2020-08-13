П'ятий день протестів у Білорусі. Фото: Facebook

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Протести в Білорусі тривають п’ятий день, але, схоже, сьогодні під вечір пристрасті почали трохи вщухати. У соцмережах користувачі повідомляють, що сьогодні ввечері, 13 серпня, масові акції проходять відносно мирно. Правоохоронці не використовують проти протестувальників кийків, світлошумових гранат та гумових куль.

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв у ефірі ОНТ заявив, що бере всю відповідальність на себе, а також вибачився за травми випадкових людей, які «потрапили під роздачу». За словами Караєва, за останні три доби на правоохоронців було скоєно 11 свідомих нападів, які можна кваліфікувати, як замах на вбивство. Ці провокації і стали однією із причин загострення ситуації.

Караєв заявив, що 9 серпня обійшлося без насильства, але вже наступного дня співробітники ОМОН зазнали нападу, а 11 серпня на вулицях почали будувати барикади, а це вже зовсім не мирні протести.

Також голова МВС Білорусі заявив, що він противник будь-якого насильства над журналістами, але вимагає, щоб події висвітлювалися цивілізовано. Караєв рекомендував журналістам не лізти в саме пекло і не підставлятися.

На думку Караєва, більшість громадян не підтримують протести і люди не задоволені хаосом на вулицях міст. Але хаос зробили не силовики, а провокатори. Міністр внутрішніх справ нагадав про спроби підпалу шин, коктейлі Молотова і піротехніку. Караєв закликає громадян не загострювати ситуацію і не провокувати безлади.

У багатьох склалося враження, що Караєв подібними заявами хоче зробити винними простих людей.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив розібратися з усіма фактами затримань, які відбулися останніми днями. Голова Ради Республіки Білорусі Наталія Качанова в ефірі БТ заявила, що на сьогоднішній вечір відпущено близько тисячі осіб під зобов’язання неучасті у несанкціонованих заходах, а неповнолітніх передано під розписки батькам.

На інсталяцію у формі зубра в Мінську повісили три плаката: «Міліція з народом», «Ми не проти вас», «Ми проти насильства».