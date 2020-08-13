Медовий Спас. Фото: yakutia-daily.ru

https://racurs.ua/ua/n142457-14-serpnya-svyatkuietsya-medovyy-spas-i-pochynaietsya-uspenskyy-pist.html

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14 серпня відзначають народно-християнське свято Медовий Спас. Назва свята походить від слова «спаситель». Це свято припадає на перший день Успенського посту, який був встановлений у IX столітті на честь винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього.

В Константинополі існував звичай проносити хрест вулицями міста. Вважалося, що це захищає жителів від усіляких хвороб. До дня Успіння Пресвятої Богородиці хрест був доступний усім християнам для поклоніння.

На Русі свято стали відзначати наприкінці XV століття. Основні віхи Успенського посту — це три Спаса: Всемилостивого Спасителя (Медовий Спас), Преображення Господнього (Яблучний Спас) і перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа (Горіховий Спас).

Успенський піст не дуже суворий. У понеділок, середу і п’ятницю можна вживати лиши не варену їжу, у вівторок і четвер можна вживати в їжу варені овочі, але без олії, яку дозволено їсти лише в суботу та неділю.

У деяких місцевостях Медовий Спас ще називають Мокрим. Цього дня відбувалося освячення води, для чого служителі церкви вирушали до джерел, озер та річок.

Цього дня віруючі також поминають сімох братів Маккавеїв, які у далекому 166 році до н. е. поплатилися життям за свою віру. Через те, що у цей час дозрівав мак, свято набуло назви Маковія. У зв’язку з цим, Перший Спас ще прийнято називати Маковим Спасом. Крім того, вважається, що саме на Маковія у 988 році князь Київський Володимир Великий прийняв християнство.

На Русі мак наділяли і надприродними властивостями. Вважалося, що якщо обсипати насінням дикого маку будинок, жодна відьма до нього не проникне.

Цей день в історії

14 серпня відбувалися такі події:

у 1775 році маніфестом Катерини II ліквідовано Запорізьку Січ;

у 1941 році голови США та Великої Британії підписали «Атлантичну хартію».

Цього дня народилися: