Виборчі комісії нова влада формує «старими методами», вважають у Тимошенко. Фото: РБК

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Ракурс

Територіальні виборчі комісії у Хмельницькій області нова влада формує «старими методами». У комісіях опозиція не отримала жодного представника, що дає можливість правлячій партії повністю контролювати усі ТВК області.

Це є безпрецедентним порушенням одного з основних принципів проведення виборів — рівного виборчого права, вважають у всеукраїнському об'єднанні «Батьківщина», повідомляється на офіційному сайті політсили.

У повідомленні сказано, що «Батьківщина» вже понад 20 років бере участь у виборах, але вперше зустрічається із таким випадком узурпації влади в комісіях цілого регіону.

Відзначається, що керівні посади в комісіях Хмельницької області отримали представники партій «Слуга народу», «Голос» та «Солідарність жінок України».

Також у партії Юлії Тимошенко стверджують, що усі кандидатури від зазначених політичних партій готувалися в одному офісі, а це означає, що партія чинного президента отримала абсолютний контроль над місцевими виборами в Хмельницькій області.

У «Батьківщині» вважають, що таке порушення принципів демократії відбулося завдяки кураторству члена Центральної виборчої комісії Олександри Кармази, яка потрапила до центрвиборчкому за квотою «Слуги народу».

У політсилі Тимошенко уточнили, що непропорційний розподіл представництва партій у виборчих комісіях спостерігається практично в усіх регіонах країни.

Ми звертаємося до президента Зеленського: півтора роки тому ви обіцяли виборцям, що тепер все буде по-іншому — чесно, демократично, прозоро, справедливо. Поясніть, навіщо ви зараз влаштовуєте такий ганебний цирк і встановлюєте монополії у виборчих комісіях? Готуєте фальсифікації? Боїтеся, що без них ви втратите владу? Тоді чим ви відрізняєтеся від попередників? — заявляють у «Батьківщині».



У Тимошенко планують посилити присутність своїх спостерігачів у комісіях для жорсткого контролю під час виборів.

Як раніше писав «Ракурс», «Батьківщина» висуває кандидатом на посаду Київського міського голови народного депутата Олексія Кучеренка. Фракція «Слуга народу» висуває кандидатом у мери Києва Ірину Верещук. Також буде боротися за крісло мера діючий голова Києва Віталій Кличко.