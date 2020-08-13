Нові квартири отримали усі сім'ї, які постраждали від вибуху на Позняках. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/ua/n142455-novi-kvartyry-otrymaly-usi-sim-yi-yaki-postrajdaly-vid-vybuhu-na-poznyakah-zelenskyy.html

Ракурс

Нові квартири отримали усі сім’ї, які постраждали в результаті вибуху в багатоповерховому будинку на Позняках у Києві. Інцидент стався наприкінці червня і президент України Володимир Зеленський пообіцяв забезпечити постраждалих новим житлом до кінця літа.

Зеленський поспішив повідомити про виконання обіцянки. На офіційному сайті Офісу президента з’явилася відповідна новина.

Президент зазначив, що затримка у вирішенні квартирного питання сталася через тривалі бюрократичні процедури та оформлення необхідних документів.

Зеленський подякував своїй команді за своєчасне виконання даних обіцянок. Крім того, президент нагадав про обіцянку київської влади, яка заявляла про готовність взяти на себе питання фінансування ремонтів у нових квартирах та забезпечення комфортних умов життя постраждалих.

Як раніше писав «Ракурс», за версією слідства, вибух у десятиповерховому будинку на Позняках у Києві вранці 21 червня міг статися через недотримання технології повірки лічильників співробітниками «Київгазу». Призначено проведення низки експертиз для встановлення причини вибуху.