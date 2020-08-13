«Червону» зону в Україні розширили. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n142454-chervonu-zonu-v-ukrayini-rozshyryly-yaki-regiony-do-neyi-potrapyly.html

Ракурс

Карантин в Україні адаптивний і передбачає поділ регіонів на зони, в залежності від епідеміологічної ситуації. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні поділила Україну на нові карантинні зони.

Для визначення зон використовувався новий принцип зонування, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Facebook.

«Червону» зону розширили і з 17 серпня до неї будуть віднесені:

Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області;

місто Самбір Львівської області;

місто Біляївка Одеської області;

Костопільський та Рівненський райони, а також місто Дубно Рівненської області;

Кіцманський район Чернівецької області.

Як відомо, «червона» зона передбачає введення найжорсткіших карантинних обмежень. Під заборону потрапляє робота громадського транспорту, торговельно-розважальних комплексів, кінотеатрів, кафе і ресторанів, а також забороняється відвідування установ освіти. Крім того, у такій зоні діють обмеження, передбачені для інших карантинних зон.

Як раніше писав «Ракурс», Кабмін змінив критерії, згідно з якими регіони класифікуються по зонах захворюваності. Комісія з питань ТЕБ ​​та НС буде приймати рішення про встановлення рівня епідеміологічної небезпеки щотижня. Рішення ж про ослаблення рівня небезпеки не може бути переглянуто раніше, ніж через 14 днів.