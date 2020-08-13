«Красную» зону в Украине расширили. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n142454-krasnuu-zonu-v-ukraine-rasshirili-kakie-regiony-v-nee-popali.html

Ракурс

Карантин в Украине адаптивный и предполагает разделение регионов на зоны, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании поделила Украину на новые карантинные зоны.

Для определения зон использовался новый принцип зонирования, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Facebook.

«Красную» зону расширили и с 17 августа в нее будут отнесены:

Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

Костопольский и Ровенский районы, а также город Дубно Ровенской области;

Кицманский район Черновицкой области.

Как известно, «красная» зона предусматривает введение самых жестких карантинных ограничений. Под запрет попадает работа общественного транспорта, торгово-развлекательных комплексов, кинотеатров, кафе и ресторанов, а также запрещается посещение учреждений образования. Кроме того, в такой зоне действуют ограничения, предусмотренные для других карантинных зон.

Как ранее писал «Ракурс», Кабмин изменил критерии, согласно которым регионы классифицируются по зонам заболеваемости. Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС будет принимать решение об установлении уровня эпидемиологической опасности еженедельно. Решение же об ослаблении уровня опасности не может быть пересмотрено ранее, чем через 14 дней.