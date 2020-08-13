Водородный суперкар Hyperion XP-1. Фото: newatlas.com

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Ракурс

Водородный суперкар XP-1 презентовала компания Hyperion Motors из Калифорнии. Двухдверка имеет не только потрясающий дизайн, но и фантастические технические характеристики.

Тираж суперкара будет ограниченным, компания планирует выпустить не более 300 таких автомобилей, сообщает New Atlas.

Над созданием суперкара специалисты Hyperion работали на протяжении десяти лет и теперь компания заявляет, что ей удалось адаптировать космические технологии к использованию на обычных дорогах. В компании заявляют, что в XP-1 используются технологии НАСА: это и продвинутые системы генерации водорода и электроэнергии, а также новые типы материалов.

Для изготовления автомобиля применялись титан, кевлар, углеволокно и металлокомпозит. Это позволило сделать суперкар очень легким. Его масса составляет чуть больше 1 тонны.

Силовая установка состоит из нескольких электродвигателей, ионистора, который является источником электричества, модуля топливных элементов с полимерной электролитической мембраной и трехступенчатой трансмиссии.

Одной заправки водорода достаточно, чтобы проехать 1 тыс. 635 км. До скорости 97 км/ч суперкар разгоняется за 2,2 секунды, а предельная скорость составляет около 355 км/ч.

В подвижные «крылья», опоясывающие кузов, встроены солнечные панели, которые могут менять положение, следуя за траекторией солнца.

Интерьер XP-1 впечатляет не меньше. Всю длину центрального тоннеля занимает изогнутый дисплей диагональю 98 дюймов. Педали и селектор коробки передач выполнены из титана. Мультимедиа можно управлять не только прикосновениями, но и с помощью жестов.

Как ранее писал «Ракурс», в Токио состоялась премьера первого виртуального суперкара компании Jaguar для гоночного симулятора Gran Turismo Sport. Автомобиль получил название Jaguar Vision Gran Turismo Coupeи представляет собой полноприводный электрокар.