Водневий суперкар Hyperion XP-1. Фото: newatlas.com

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Ракурс

Водневий суперкар XP-1 презентувала компанія Hyperion Motors із Каліфорнії. Суперкар має не тільки чудовий дизайн, але і фантастичні технічні характеристики.

Тираж суперкара буде обмеженим, компанія планує випустити не більше 300 таких автомобілів, повідомляє New Atlas.

Над створенням суперкара фахівці Hyperion працювали протягом десяти років і тепер компанія заявляє, що їй вдалося адаптувати космічні технології для використання на звичайних дорогах. У компанії заявляють, що у XP-1 використовуються технології НАСА: це інноваційні системи генерації водню та електроенергії, а також нові типи матеріалів.

Для виготовлення автомобіля застосовувалися титан, кевлар, вуглеволокно та металокомпозит. Це дозволило зробити суперкар дуже легким. Його маса становить трохи більше 1 тонни.

Силова установка складається із декількох електродвигунів, іоністору, який є джерелом електрики, модуля паливних елементів із полімерною електролітичною мембраною та триступеневої трансмісії.

Однієї заправки водню досить, щоб проїхати 1 тис. 635 км. До швидкості 97 км/год суперкар розганяється за 2,2 секунди, а максимальна швидкість становить близько 355 км/год.

В рухливі «крила», які опоясують кузов, вбудовані сонячні панелі, які можуть змінювати положення, слідуючи за траєкторією сонця.

Інтер'єр XP-1 вражає не менше. Усю довжину центрального тунелю займає вигнутий дисплей діагоналлю 98 дюймів. Педалі і селектор коробки передач виконані з титану. Управляння мультимедіа можна здыйснювати не тільки дотиками, а й за допомогою жестів.

Як раніше писав «Ракурс», у Токіо відбулася прем'єра першого віртуального суперкара компанії Jaguar для гоночного симулятора Gran Turismo Sport. Автомобіль отримав назву Jaguar Vision Gran Turismo Coupe і являє собою повнопривідний електрокар.