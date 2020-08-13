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Учені виявили дуже схожу на Чумацький шлях галактику

Дуже схожу на нашу галактику виявили за 12 млрд світлових років від Землі (ФОТО)

13 сер 2020, 19:35
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Галактику, яка є дуже схожою на Чумацький шлях, виявили учені на відстані 12 млрд світлових років від Землі. Ця віддалена галактика отримала назву SPT0418−47. Вона має форму диску та опуклість у центрі.

Оскільки через обмеження швидкості світла ми бачимо віддалені об'єкти у космосі такими, якими вони були, коли їх залишило світло, ця знахідка означає, що вже 12 млрд років тому існували структури, які ми спостерігаємо в нашій галактиці, повідомляє видання New Atlas.

Тобто, зазначають учені, SPT0418−47 є досить розвиненою для свого «юного» на той час віку.

Тоді Всесвіту було лише близько 1,4 млрд років. Досі вважалося, що галактики в той час ще повинні були бути бурхливими та хаотичними, а не такими структурованими, як Чумацький шлях сьогодні.

Це відкриття являє собою прорив у питанні утворення галактик, показуючи, що структури, які ми спостерігаємо в сусідніх спіральних галактиках і в нашому Чумацькому шляху, вже були 12 млрд років тому, — наголошують дослідники.

Втім, учені вважають, що за час, який світлу від SPT0418−47 довелося витратити, щоб дістатися до Землі, ця галактика значно змінилася й перетворилася на еліптичну галактику, яка більше нагадує скошену сферу, зірки в якій утворюються не дуже швидко.

Розпізнати структуру цієї галактики було досить непросто. Річ у тім, що на такій відстані світло від галактик, як правило, дуже слабке, а в цьому випадку ситуація ще й ускладнювалася через силу тяжіння набагато ближчої галактики, яка викликала явище, відоме як «гравітаційне лінзування».

В результаті SPT0418−47 виглядала як кільце і ученим довелося реконструювати її справжню форму за допомогою комп’ютерного моделювання.

Так виглядала SPT0418-47 через ефект гравітаційного лінзування, фото: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Rizzo et al


Вигляд SPT0418-47 після комп'ютерного реконстуювання, фото: MPA/Rizzo et al.

Нагадаємо, торік учені встановили, що наша галактика «викрала» у сусідньої кілька крихітних галактик-супутників.


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