Ученые обнаружили очень похожую на Млечный путь галактику

https://racurs.ua/n142452-ochen-pohojuu-na-nashu-galaktiku-obnarujili-v-12-mlrd-svetovyh-let-ot-zemli-foto.html

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Галактику, которая очень похожа на Млечный путь, обнаружили ученые на расстоянии 12 млрд световых лет от Земли. Эта удаленная галактика получила название SPT0418−47. Она имеет форму диска и выпуклость в центре.

Поскольку из-за ограничений скорости света мы видим удаленные объекты в космосе такими, какими они были, когда их оставил свет, эта находка означает, что уже 12 млрд лет назад существовали структуры, которые мы наблюдаем в нашей галактике, сообщает издание New Atlas.

То есть, отмечают ученые, SPT0418−47 является достаточно развитой для своего «юного» на то время возраста.

Тогда Вселенной было всего около 1,4 млрд лет. До сих пор считалось, что галактики в то время еще должны были быть бурными и хаотичными, а не такими структурированными, как Млечный путь сегодня.

Это открытие представляет собой прорыв в вопросе образования галактик, показывая, что структуры, которые мы наблюдаем в соседних спиральных галактиках и в нашем Млечном пути, уже были 12 млрд лет назад, — подчеркивают исследователи.

Впрочем, ученые считают, что за время, которое свету от SPT0418−47 пришлось потратить, чтобы добраться до Земли, эта галактика значительно изменилась и превратилась в эллиптическую галактику, больше напоминающую скошенную сферу, звезды в которой образуются не очень быстро.

Распознать структуру этой галактики было весьма непросто. Дело в том, что на таком расстоянии свет от галактик, как правило, очень слабый, а в этом случае ситуация еще и осложнялась из-за силы тяжести гораздо более близкой галактики, которая вызвала явление, известное как «гравитационное линзирование».

В результате SPT0418−47 выглядела как кольцо и ученым пришлось реконструировать ее истинную форму с помощью компьютерного моделирования.

Напомним, в прошлом году ученые установили, что наша галактика «похитила» у соседней несколько крошечных галактик-спутников.