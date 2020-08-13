Новые квартиры получили все семьи, пострадавшие от взрыва на Позняках. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/n142455-novye-kvartiry-poluchili-vse-semi-postradavshie-ot-vzryva-na-poznyakah-zelenskiy.html

Ракурс

Новые квартиры получили все семьи, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме на Позняках в Киеве. Инцидент произошел в конце июня и президент Украины Владимир Зеленский пообещал обеспечить пострадавших новым жильем до конца лета.

Зеленский поспешил сообщить о выполнении обещания. На официальном сайте Офиса президента появилась соответствующая новость.

Президент отметил, что задержка в решении квартирного вопроса произошла из-за длительных бюрократических процедур и оформления необходимых документов.

Зеленский поблагодарил свою команду за своевременное выполнение данных обещаний. Кроме того, президент напомнил об обещании киевской власти, которая заявляла о готовности взять на себя вопросы финансирования ремонтов в новых квартирах и обеспечения комфортных условий жизни пострадавших.

Как ранее писал «Ракурс», по версии следствия, взрыв в десятиэтажном доме на Позняках в Киеве утром 21 июня мог произойти из-за несоблюдения технологии поверки счетчиков сотрудниками «Киевгаза». Назначено проведение ряда экспертиз, чтобы установить причины взрыва.