Избирательные комиссии новая власть формирует «старыми методами», считают у Тимошенко. Фото: РБК

https://racurs.ua/n142456-izbiratelnye-komissii-novaya-vlast-formiruet-starymi-metodami-schitaut-u-timoshenko.html

Ракурс

Территориальные избирательные комиссии в Хмельницкой области новая власть формирует «старыми методами». В комиссиях оппозиция не получила ни одного представителя, что дает возможность правящей партии полностью контролировать все ТИК области.

Это является беспрецедентным нарушением одного из основных принципов проведения выборов — равного избирательного права, считают во всеукраинском объединении «Батькивщина», сообщается на официальном сайте политсилы.

В сообщении сказано, что «Батькивщина» уже более 20 лет принимает участие в выборах, но впервые встречается с таким случаем узурпации власти в комиссиях целого региона.

Отмечается, что руководящие должности в комиссиях Хмельницкой области получили представители партий «Слуга народа», «Голос» и «Солидарность женщин Украины».

Также в партии Юлии Тимошенко утверждают, что все кандидатуры от указанных политических партий готовились в одном офисе, а это означает, что партия действующего президента получила абсолютный контроль над местными выборами в Хмельницкой области.

В «Батькивщине» полагают, что такое нарушение принципов демократии произошло благодаря кураторству члена Центральной избирательной комиссии Александры Кармази, которая попала в центризбирком по квоте «Слуги народа».

В политсиле Тимошенко уточнили, что диспропорциональное распределение представительства партий в избирательных комиссиях наблюдается повсеместно практически во всех регионах страны.

Мы обращаемся к президенту Зеленскому: полтора года назад вы обещали избирателям, что теперь все будет по-другому — честно, демократично, прозрачно, справедливо. Объясните, зачем вы сейчас устраиваете такой позорный цирк и устанавливаете монополии в избирательных комиссиях? Готовите фальсификации? Боитесь, что без них вы потеряете власть? Тогда чем вы отличаетесь от предшественников? — заявляют в «Батькивщине».



У Тимошенко планируют усилить присутствие своих наблюдателей в комиссиях для жесткого контроля во время выборов.

Как ранее писал «Ракурс», «Батькивщина» выдвигает кандидатом на должность Киевского городского главы народного депутата Алексея Кучеренко. Фракция «Слуга народа» выдвигает кандидатом в мэры Киева Ирину Верещук. Также будет бороться за кресло мэра действующий глава Киева Виталий Кличко.