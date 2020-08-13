Медовый Спас. Фото: yakutia-daily.ru

https://racurs.ua/n142457-14-avgusta-prazdnuetsya-medovyy-spas-i-nachinaetsya-uspenskiy-post.html

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14 августа отмечают народно-христианский праздник Медовый Спас. Название праздника произошло от слова «спаситель». Этот праздник припадает на первый день Успенского поста, который был установлен в IX веке в честь изнесения честных древ Животворящего Креста Господня.

В Константинополе существовал обычай проносить крест по улицам города. Считалось, что это защищает жителей от всяческих болезней. До дня Успения Пресвятой Богородицы крест был доступен всем христианам для поклонения.

На Руси праздник стали отмечать в конце XVвека. Основные вехи Успенского поста — это три Спаса: Всемилостивого Спасителя (Медовый Спас), Преображение Господня (Яблочный Спас) и перенесение Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа (Ореховый Спас).

Успенский пост не очень строгий. В понедельник, среду и пятницу предписывается соблюдать сухоядение, во вторник и четверг можно употреблять в пищу отварные овощи, но без масла, которое разрешено есть лишь в субботу и воскресенье.

В некоторых местностях Медовый Спас еще называют Мокрым. В этот день совершалось водоосвящение, для чего служители церкви отправлялись к источникам, озерам и рекам.

В этот день верующие также поминают семерых братьев Маккавеев, которые в далеком 166 году до н. э. поплатились жизнью за свою веру. Из-за того, что в это время созревал мак, праздник приобрел название Маковей. В связи с этим, Первый Спас еще принято называть Маковым Спасом. Кроме того, считается, что именно на Маковея в 988 году князь Киевский Владимир Великий принял христианство.

На Руси мак наделяли и сверхъестественными свойствами. Считалось, что если обсыпать семенами дикого мака дом, ни одна ведьма в него не проникнет.

Этот день в истории

14 августа происходили следующие события:

в 1775 году манифестом Екатерины II ликвидирована Запорожская Сечь;

в 1941 году главы США и Великобритании подписали «Атлантическую хартию».

В этот день родились: