Жіноча тактика протесту з’явилася у Білорусі, фото — Телеграм "Фотографы против"

https://racurs.ua/ua/n142431-nova-taktyka-protestu-z-yavylasya-u-bilorusi-jinky-zapysaly-vidpovid-lukashenku-foto-video.html

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Протести в Білорусі відбуваються за новою тактикою. Жінки створюють «ланцюги солідарності». Вони вже другий день виходять на мирні акції на підтримку постраждалих демонстрантів.

Людські «ланцюги» з’явилися на вулицях Мінська та інших міст 12 серпня. Уранці 13 серпня вони почали виникати в різних районах Мінська.

Зокрема, в живий ланцюг солідарності вишикувалися співробітники 1-ї міської лікарні Мінська на станції метро «Академія наук». Напередодні мінські медики провели акцію проти насильства біля Білоруського державного медичного університету. До них приїхав міністр охорони здоров’я Володимир Каранік. Він назвав акцію зрежисованою і заявив, що медиків «використовують для створення картинки і провокування силового відповіді» міліції.

Інший ланцюг солідарності сформувалася через дорогу від 1-ї міської лікарні Мінська, біля кінотеатру «Жовтень». У ньому, як і в більшості вчорашніх живих ланцюгів, стояли в основному жінки.

Протестували у такий спосіб і мешканки мікрорайону Малинівка на околиці Мінська. Акція тривала близько півгодини. Потім жінки пішли, залишивши на тротуарі принесені з собою квіти.

Тим часом в мережі з’явилося відео, у якому жінки відповіли президенту Олександру Лукашенку. У кліпі жінки і дівчата назвали себе так, як це робив на адресу протестувальників сам президент. У відео звучали фрази: «Це мені краще народжувати, ніж розв’язувати політичні питання», «Це я — той виродок, який хоче змін», «Це я — найманець із Росії», «Це я — безробітна з кримінальним минулим».

Саме так Лукашенко реагує на протести в країні. За його словами, мітингувальники — це безробітні люди із кримінальним минулим.

Нагадаємо, що у Білорусі вже чотири дні б’ють людей. ОМОН їздить на «швидких» і стріляє по вікнах. Під кийки міліції потрапляють діти і неповнолітні.