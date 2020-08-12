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Ракурс
Лукашенко знайшов рецепт боротьби з протестувальниками, фото — БелТа

Нові «мінські протоколи» від Лукашенка — що президент Білорусі вирішив робити з протестувальниками (ВІДЕО)

12 сер 2020, 16:49
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Протести у Білорусі вкотре прокоментував президент країни Олександр Лукашенко. Глава держави запропонував протестувальникам знайти роботу.

Лукашенко на зустрічі з керівництвом країни заявив, що «основну масу протестуючих в Білорусії складають безробітні». Президент запропонував їм «по-доброму» знайти роботу, повідомляє державне агентство «БелТА».

Раніше він називав протестувальників «наркоманами і овечками», які слухають зарубіжних «ляльководів».

Основа всіх цих так званих протестувальників — люди з кримінальним минулим і сьогодні безробітні. Немає роботи, отже, гуляй, дядько, по вулицям і проспектам. Тому я по-доброму прошу і попереджаю всіх: влаштуватися на роботу тим, хто не працює, — заявив Лукашенко і застеріг людей від купівлі «липових» довідок про працевлаштування.


Нагадаємо, що у 2017 році Лукашенко ввів податок для «дармоїдів» для громадян країни та іноземців, які не беруть участі у фінансуванні державних видатків. У січні 2018 року після масових протестів він скасував цей податок, але пообіцяв ввести для «дармоїдів» платні послуги.

Джерело: Ракурс


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