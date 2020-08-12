Нібито закриття справи «Роттердам+" прокоментували в НАБУ

НАБУ. ФОТО: УНН

https://racurs.ua/ua/n142394-nibyto-zakryttya-spravy-rotterdam-prokomentuvaly-v-nabu.html

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Боротьба з корупцією продовжується. Справа «Роттердам+" перебуває на завершальній стадії розслідування, а інформація про нібито закриття справи та брак експертиз, які підтверджують розмір завданих збитків, не відповідає дійсності.

Розслідування за підозрою в зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для громадських і державних інтересів, перейшло на завершальну стадію. Про це повідомили в прес-службі Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Повідомляється, що НАБУ та САП (Спеціальна антикорупційна прокуратура) здійснили всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення підозрюваними та звернулися з відповідними запитами до іноземних юрисдикцій.

На період отримання матеріалів від іноземних держав прокурор вирішив призупинити досудове розслідування. Наголошується, що якщо терміни виконання міжнародних запитів не відповідатимуть розумним строкам, то матеріали щодо фінансових операцій на міжнародних ринках будуть виділені в окреме провадження, а досудове розслідування щодо шести підозрюваних буде завершене.

На звинувачення у відсутності експертиз у НАБУ відповіли, що державні експерти встановили, що за першу половину періоду дії формули «Роттердам+" протиправні дії підозрюваних осіб завдали 18 млрд грн збитків.

Також експерти виявили в науково-економічному дослідженні, що економічні наслідки всього періоду дії формули становлять 39 млрд грн. Експертне підтвердження правильності визначення розміру збитків за весь період ще триває.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ЗМІ поширили інформацію про те, що розслідування гучної справи «Роттердам+" зупинила Спеціальна антикорупційна прокуратура. Повідомлялося, що в резонансній справі відсутній ключовий елемент, без якого вона втрачає сенс — експертиза.