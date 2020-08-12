Перетин КПВВ спростили для абітурієнтів з окупованих територій

Абітурієнтам з окупованих територій спростили перетин КПВВ, фото: into-sana.ua

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Карантин в Україні запроваджено до 31 серпня. Проте абітурієнтам з тимчасово окупованих територій, які мають намір навчатися в українських вишах, та особам, зарахованим на навчання до закладів освіти, які проживають на тимчасово окупованій території Криму, уряд спростив правила перетину контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ).

Тепер таким абітурієнтам не потрібно проходити обов’язкову самоізоляцію. Відповідне рішення було ухвалено під час сьогоднішнього засідання уряду.

Також обов’язкова самоізоляція не застосовується до осіб, які отримали негативний результат ПЛР-тесту.

Відповідні зміни внесено до розпорядження уряду № 979 від 8 серпня 2020 року, яке передбачає вжиття заходів щодо регулювання руху через КПВВ для запобіганню поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

Нагадаємо, уряд сьогодні запровадив нові критерії, за якими регіони України класифікуються за зонами захворюваності на COVID-19.