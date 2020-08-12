Пересечение КПВВ упростили для абитуриентов из оккупированных территорий

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Абитуриентам из оккупированных территорий упростили пересечение КПВВ, фото: into-sana.ua
Пересечение КПВВ упростили для абитуриентов из оккупированных территорийhttps://racurs.ua/n142393-peresechenie-kpvv-uprostili-dlya-abiturientov-iz-okkupirovannyh-territoriy.htmlРакурс
Карантин в Украине введен до 31 августа. Однако абитуриентам из временно оккупированных территорий, которые намерены учиться в украинских вузах, и лицам, зачисленным на обучение в учреждения образования, проживающим на временно оккупированной территории Крыма, правительство упростило правила пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).
Теперь таким абитуриентам не нужно проходить обязательную самоизоляцию. Соответствующее решение было принято во время сегодняшнего заседания правительства.
Также обязательная самоизоляция не применяется к лицам, которые получили отрицательный результат ПЦР-теста.
Соответствующие изменения внесены в распоряжение правительства № 979 от 8 августа 2020 года, которое предусматривает принятие мер по регулированию движения через КПВВ для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19.
Напомним, правительство сегодня ввело новые критерии, по которым регионы Украины классифицируются по зонам заболеваемости коронавирусом.
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