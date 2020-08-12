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Ракурс
Абитуриентам из оккупированных территорий упростили пересечение КПВВ, фото: into-sana.ua

Пересечение КПВВ упростили для абитуриентов из оккупированных территорий

12 авг 2020, 16:29
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Карантин в Украине введен до 31 августа. Однако абитуриентам из временно оккупированных территорий, которые намерены учиться в украинских вузах, и лицам, зачисленным на обучение в учреждения образования, проживающим на временно оккупированной территории Крыма, правительство упростило правила пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

Теперь таким абитуриентам не нужно проходить обязательную самоизоляцию. Соответствующее решение было принято во время сегодняшнего заседания правительства.

Также обязательная самоизоляция не применяется к лицам, которые получили отрицательный результат ПЦР-теста.


Соответствующие изменения внесены в распоряжение правительства № 979 от 8 августа 2020 года, которое предусматривает принятие мер по регулированию движения через КПВВ для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним, правительство сегодня ввело новые критерии, по которым регионы Украины классифицируются по зонам заболеваемости коронавирусом.

Источник: Ракурс


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