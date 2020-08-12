Российская вакцина от COVID-19 вызывает в ВОЗ большие сомнения. Фото: YouTube

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Ракурс

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» вызывает большие сомнения у Всемирной организации здравоохранения. Все результаты исследований должны быть перепроверены, чтобы безопасность и эффективность российского препарата была подтверждена.

ВОЗ находится в тесном контакте с российскими ведомствами, отвечающими за здравоохранение, и обсуждает вопросы допуска вакцины. Об этом заявил сегодня, 12 августа, представитель ВОЗ Тарик Язаревич, пишет DW.

По словам Язаревича, все данные относительно безопасности и эффективности вакцины должны проверяться «неукоснительно точно». ВОЗ ранее призывала Россию придерживаться установленных стандартов при разработке вакцины.

В непубличном отчете о клинических испытаниях российской вакцины «Спутник V», который попал в руки журналистов издания «Фонтанка», указано, что у 38 добровольцев зафиксировали 144 побочных эффектов, часть из которых наблюдается до сих пор. Также в отчете сказано, что побочные эффекты наблюдаются очень часто, а длительность иммунитета к коронавирусу неизвестна.

Кроме того, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook заявил, что Россия еще не провела третьей фазы клинических испытаний препарата, поэтому об эффективности и безопасности вакцины для человека говорить рано.

Как правило, для испытаний эффективности препаратов привлекают 20 тыс. человек, половина из которых получают вакцину, а другая половина — плацебо. Лишь спустя четыре-шесть месяцев после введения вакцины можно говорить о ее эффективности и безопасности. Считается, что этого времени достаточно, чтобы понять, вызывает вакцина побочные эффекты или нет.

Ляшко добавил, что в настоящее время в мире много вакцин от коронавируса, разработки которых зашли гораздо дальше, нежели разработанный в РФ препарат. Эти вакцины ждут полноценного завершения клинических испытаний.

Как ранее писал «Ракурс», заявление Путина о создании российской вакцины от коронавируса раскритиковали в США. Помощник президента США Дональда Трампа Келлиан Конуэй заявила, что американские специалисты при разработке вакцин придерживаются «гораздо более суровых» стандартов, определенных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.