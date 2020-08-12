Російська вакцина від COVID-19 викликає у ВООЗ великі сумніви. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n142392-rosiyska-vakcyna-vid-covid-19-vyklykaie-u-vooz-velyki-sumnivy.html

Ракурс

Російська вакцина від COVID-19 «Супутник V» викликає великі сумніви у Всесвітної організації охорони здоров’я. Усі результати досліджень повинні бути перевірені ще раз, щоб безпеку та ефективність російського препарату було підтверджено.

ВООЗ перебуває у тісному контакті з російськими відомствами, що відповідають за охорону здоров’я, та ​​обговорює питання допуску вакцини. Про це заявив сьогодні, 12 серпня, представник ВООЗ Тарік Язаревіч, пише DW.

За словами Язаревіча, усі дані щодо безпеки та ефективності вакцини повинні перевірятися «неухильно точно». ВООЗ раніше закликала Росію дотримуватися встановлених стандартів під час розробки вакцини.

У непублічному звіті про клінічні випробування російської вакцини «Супутник V», який потрапив до рук журналістів видання «Фонтанка», зазначено, що у 38 добровольців зафіксували 144 побічних ефектів, частина з яких спостерігається досі. Також у звіті сказано, що побічні ефекти спостерігаються дуже часто, а тривалість імунітету до коронавірусу невідома.

Окрім того, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook заявив, що Росія ще не провела третьої фази клінічних випробувань препарату, тому про ефективність і безпеку вакцини для людини говорити зарано.

Як правило, для випробувань ефективності препаратів залучають 20 тис. осіб, половина з яких отримують вакцину, а інша половина — плацебо. Лише через чотири-шість місяців після введення вакцини можна говорити про її ефективність та безпечність. Вважається, що цього часу достатньо, щоб зрозуміти, викликає вакцина побічні ефекти чи ні.

Ляшко додав, що наразі у світі багато вакцин від коронавірусу, розробки яких зайшли набагато далі, ніж розроблений у РФ препарат. Ці вакцини чекають повноцінного завершення клінічних випробувань.

Як раніше писав «Ракурс», заяву Путіна про створення російської вакцини від коронавірусу розкритикували в США. Помічник президента США Дональда Трампа Келліан Конуей заявила, що американські фахівці під час розробки вакцин дотримуються «набагато суворіших» стандартів, визначених Управлінням санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США.