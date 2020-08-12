Якобы закрытие дела «Роттердам+" прокомментировали в НАБУ

НАБУ. Фото: УНН

https://racurs.ua/n142394-yakoby-zakrytie-dela-rotterdam-prokommentirovali-v-nabu.html

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Борьба с коррупцией продолжается. Дело «Роттердам+" находится на завершающей стадии расследования, а информация о якобы закрытии дела и отсутствии экспертиз, которые подтверждают размер нанесенного ущерба, не соответствует действительности.

Расследование по подозрению в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия для государственных интересов, перешло на завершающую стадию. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Сообщается, что НАБУ и САП (Специальная антикоррупционная прокуратура) осуществили все необходимые следственные действия для установления обстоятельств совершения преступления подозреваемыми и обратились с соответствующими запросами к иностранным юрисдикциям.

На период получения материалов от иностранных государств прокурор решил приостановить досудебное расследование. Отмечается, что если сроки выполнения международных запросов не будут соответствовать разумным срокам, то материалы касательно финансовых операций на международных рынках будут выделены в отдельное дело, а досудебное расследование в отношении шести подозреваемых будет завершено.

На обвинения в отсутствии экспертиз в НАБУ заявили, что в рамках расследования государственные эксперты установили, что за первую половину периода действия формулы «Роттердам+" противоправные действия подозреваемых нанесли 18 млрд грн убытков.

Также эксперты обнаружили во время научно-экономического исследования, что последствия за весь период действия формулы составили 39 млрд грн. Экспертное подтверждение правильности определения размера убытков за весь период продолжается.

Напомним, ранее мы сообщали, что СМИ распространили информацию о том, что расследование громкого дела «Роттердам +" остановила Специальная антикоррупционная прокуратура. Сообщалось, что в резонансном деле отсутствует ключевой элемент, без которого оно теряет смысл — экспертиза.