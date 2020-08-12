Новые «минские протоколы» от Лукашенко — что президент Беларуси решил делать с протестующими, фото — БелТа

https://racurs.ua/n142395-novye-minskie-protokoly-ot-lukashenko-chto-prezident-belarusi-reshil-delat-s-protestuuschimi.html

Ракурс

Протесты в Беларуси в очередной раз прокомментировал президент страны Александр Лукашенко. Глава государства предложил протестующим найти работу.

Лукашенко на встрече с руководством страны заявил, что «основную массу протестующих в Белоруси составляют безработные». Президент предложил им «по-хорошему» найти работу, сообщает государственное агентство «БелТА».

Ранее он называл протестующих «наркоманами и овцами», которые слушают зарубежных «кукловодов».

Основа всех этих так называемых протестующих — люди с уголовным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, следовательно, гуляй, дядя, по улицам и проспектам. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает, — заявил Лукашенко и предостерег людей от покупки «липовых» справок о трудоустройстве.



Напомним, что в 2017 году Лукашенко ввел налог для «тунеядцев» для граждан страны и иностранцев, которые не участвуют в финансировании государственных расходов. В январе 2018 года после массовых протестов он отменил этот налог, но пообещал ввести для «тунеядцев» платные услуги.