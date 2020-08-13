Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Списки на обмін узгодила Україна з ОБСЄ. Фото: Deutsche Welle

Списки на обмін узгодила Україна з ОБСЄ — Зеленський чекає на відповідь від «тієї сторони»

13 сер 2020, 13:19
999

Обмін полоненими між Україною і так званими ЛНР та ДНР може відбутися вже найближчим часом. Україна вже не тільки підготувала списки на обмін, а й узгодила їх з ОБСЄ.

До списку увійшли близько 100 осіб. Про це розповів президент Володимир Зеленський 13 серпня під час візиту до Бориспільської лікарні інтенсивного лікування.

Зараз ми чекаємо від тієї сторони узгодженого списку, — додав президент.

Після цього, за його словами, ОБСЄ повинна визначити дату можливого обміну у форматі Росія-Україна-ОБСЄ.


Президент також нагадав, що наступна зустріч Тристоронньої контактної групи (ТКГ) запланована на 18 серпня. Він не зміг відповісти, чи вплинуть протести у Білорусі на це засідання, але запевнив, що переговори у цьому форматі не зупиняться. Окрім обміну, сторони під час засідання ТКГ планують обговорити продовження режиму тиші на Донбасі.

Нагадаємо, в Офісі президента сподіваються, що обмін між Україною та так званими ЛДНР відбудеться найближчими тижнями. Окрім того, Україна та Росія обговорюють обмін утримуваних на території країни-агресора політв’язнів, зокрема, кримських татар.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿