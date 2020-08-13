Списки на обмен согласовала Украина с ОБСЕ. Фото: Deutsche Welle

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Обмен пленными между Украиной и так называемыми ЛНР и ДНР может произойти в ближайшее время. Украина уже не только подготовила списки на обмен, но и согласовала их с ОБСЕ.

В список вошли около 100 человек. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский 13 августа во время визита в Бориспольскую больницу интенсивного лечения.

Сейчас мы ждем от той стороны согласованного списка, — добавил президент.

После этого, по его словам, ОБСЕ должна определить дату возможного обмена в формате Россия-Украина-ОБСЕ.

Президент также напомнил, что следующая встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) запланирована на 18 августа. Он не смог ответить, повлияют ли протесты в Беларуси на это заседание, но заверил, что переговоры в этом формате не остановятся. Кроме обмена, стороны во время заседания ТКГ планируют обсудить продление режима тишины на Донбассе.

Напомним, в Офисе президента надеются, что обмен между Украиной и так называемыми ЛДНР состоится в ближайшие недели. Кроме того, Украина и Россия обсуждают обмен удерживаемых на территории страны-агрессора политзаключенных, в частности, крымских татар.