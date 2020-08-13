В Китае ограничивают потребление пищи

Китайцев призывают пересмотреть свое отношение к еде, фото: GONGSAM TABLE

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В Китае власти начали кампанию по сокращению количества пищевых отходов, которая призывает людей пересмотреть свое отношение к еде, а ресторанам — подавать посетителям на одно блюдо меньше.

Такое решение лидер КНР Си Цзиньпин принял после того, как из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 и наводнения на юге страны возникла вероятность наступления продовольственного кризиса, сообщает ВВС.

Кроме того, власти страны раскритиковали интернет-стримеров, которые на камеру поедают огромные порции еды. Такие трансляции, известные как «мукбанг», популярны во многих районах Азии, включая Китай.

Соответствующая кампания получила название «Чистая тарелка». По мнению Цзиньпиня, Китаю нужно «поддерживать ощущение кризиса относительно продовольственной безопасности».

Ассоциация индустрии общественного питания Уханя призвала рестораны ограничить количество поданных блюд по системе «N-1», то есть, чтобы блюд было на одно меньше, чем людей за столом.

Эта инициатива уже столкнулась со значительной критикой в интернете от местных жителей. Дело в том, что, согласно местным традициям, пустая тарелка означает, что хозяин положил гостю слишком мало пищи.

Кроме того, по мнению пользователей интернета, система «N-1» является слишком жесткой.

Что делать, если человек придет в ресторан один? Сколько блюд он может заказать? Ноль? — спросил один из блоггеров.



Также недовольство со стороны китайских интернет-пользователей вызывает тот факт, что власти страны, призывая к ограничениям в вопросе еды, устраивают грандиозные пиры для официальных лиц, после которых остается большое количество отходов.

Напомним, международное объединение для борьбы с бедностью в мире Oxfam предупреждает, что вызванный эпидемией коронавируса голод может убить больше людей, чем сама болезнь.