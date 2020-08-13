Облил нечистотами здание суда — недовольный житель свел счеты с Фемидой, фото — Нацполиция

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Здание Ровенского городского суда облили нечистотами. Фасад оперативно отмыли еще до начала рабочего дня.

Впоследствии нашелся и исполнитель такого перфоманса. Он сам пришел в полицию, чтобы заявить о поступке, сообщает «Ровно вечернее».

45-летний Александр Одварко «напал» на Фемиду в Ровно с помощью ведерка с вонючей субстанцией и черпака. Это не первый подобный инцидент у здания суда.

Ранее мужчина испражнялся у входа в здание и приносил в суд пакет с продуктами жизнедеятельности людей и животных. Одварко требует разрешить провести эксгумацию могилы отца. Подозревают, что у него расстройства с психикой.

Мария Юстицкая, пресс-секретарь областного управления полиции, рассказывает: мужчине кажется, что кто-то хочет что-то забрать из гроба и это мешает ему спокойно жить. Вера Гиричук, руководитель аппарата Ровенского городского суда, сообщила, что два месяца назад мужчина бросал бумагу перед судом и плевал в окна.

По факту хулиганства следователи начали досудебное расследование. Одварко сейчас временно проживает в Киеве, где работает водителем трамвая.

Ранее Одварко за хулиганство уже дважды платил штраф — в 2017 году за принесенный под суд пакет с фекалиями, а 9 июля этого года он оставил экскременты у здания суда. Штрафы составляли 371 и 471 грн.