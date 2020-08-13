Лайном облив Феміду — незадоволений рівнянин зводить рахунки із суддями, фото — Нацполіція

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Будівлю Рівненського міського суду облили нечистотами. Фасад оперативно відмили ще до початку робочого дня.

Згодом зголосився й виконавець такого перфомансу. Він сам прийшов до поліції, аби заявити про вчинок, повідомляє «Рівне вечірнє".

45-річний Олександр Одварко «напав» на Феміду у Рівному за допомогою відерця зі смердючою субстанцією та черпака. Це не перший подібний інцидент біля будівлі суду.

Раніше чоловік випорожнювався біля входу до будівлі і приносив до суду пакет із продуктами життєдіяльності людей та тварин. У суддів Одварко вимагає дозволити провести ексгумацію могили батька. Підозрюють, що в нього розлади із психікою.

Марія Юстицька, речниця обласного управління поліції, розповідає, що чоловіку видається: хтось хоче щось забрати із труни і це заважає йому спокійно жити. Віра Гірічук, керівник апарату Рівненського міського суду, повідомила, що два місяці тому чоловік кидав папір перед судом та обпльовував вікна.

За фактом хуліганства слідчі розпочали досудове розслідування. Одварко зараз тимчасово проживає у Києві, де працює водієм трамвая.

Раніше Одварко за хуліганство уже двічі сплачував штраф — у 2017 році за пакет з фекаліями, а вдруге 9 липня цього року, коли він залишив екскременти біля будівлі суду. Штрафи становили 371 та 471 грн.