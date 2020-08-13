У мери Києва йде ще один екс-нардеп

https://racurs.ua/ua/n142427-u-mery-kyieva-yde-sche-odyn-vidomyy-eks-nardep-video.html

Ракурс

Вибори в Києві, які мають відбутися 25 жовтня, активізували політиків — 13 серпня про намір позмагатися за крісло столичного мера з Віталієм Кличком заявив Андрій Іллєнко.

Відповідне відеозвернення колишній народний депутат від партії «Свобода» опублікував на своїй сторінці в Фейсбук.

У Києва велика історія і своя місія. Але, на жаль, сьогодні при владі люди, які нищать нашу країну і наше місто. Я кидаю їм виклик — я балотуватимуся на посаду київського міського голови, — заявив Іллєнко.

Він розповів виборцям про себе і свій Київ. Також Іллєнко нагадав, що мешканці лівого берега двічі обирали його депутатом, тому райони Троєщини, де він балотувався, для нього є рідними.

12 серпня «Ракурс» повідомляв, що колега Іллєнка по Верховній Раді Борислав Береза висунув свою кандидатуру від «ЕкоПартіі» на пост мера Києва.

Окрім цього, конкурентом Кличка став шоумен Сергій Притула. Його кандидатуру висунула партія «Голос».

Також на пост мера столиці України від президентської партії балотуватиметься Ірина Верещук. Цікавить ця посада і телеведучого Андрія Пальчевського.