В мэры Киева идет еще один экс-нардеп

https://racurs.ua/n142427-v-mery-kieva-idet-esche-odin-eks-nardep-video.html

Ракурс

Выборы в Киеве, которые должны состояться 25 октября, активизировали политиков — 13 августа о намерении посоперничать за кресло столичного мэра с Виталием Кличко заявил Андрей Ильенко.

Соответствующее видеообращение бывший народный депутат от партии «Свобода» опубликовал на своей странице в Фейсбук.

У Киева большая история и своя миссия. Но, к сожалению, сегодня при власти люди, которые уничтожают нашу страну и наш город. Я бросаю им вызов — я буду баллотироваться на должность киевского городского главы, — заявил Ильенко.

Он рассказал избирателям о себе и своем родном городе — Киеве. Также Ильенко напомнил, что жители левого берега дважды его выбирали депутатом, поэтому районы Троещины, где он баллотировался, для него тоже родные.

12 августа «Ракурс» сообщал, что коллега Ильенко по Верховной Раде Борислав Береза выдвинул свою кандидатуру от «ЭкоПартии» на пост мэра Киева.

Кроме этого, конкурентом Кличко стал шоумен Сергей Притула. Его кандидатуру выдвинула партия «Голос».

Также на пост мэра столицы Украины от президентской партии будет баллотироваться Ирина Верещук. Интересует эта должность и телеведущего Андрея Пальчевского.