Лауреат Нобелевской премии из Беларуси эмоционально обратилась к Лукашенко

Светлана Алексиевич, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n142426-laureat-nobelevskoy-premii-iz-belarusi-emocionalno-obratilas-k-lukashenko.html

Ракурс

Светлана Алексиевич, белорусская писательница украинского происхождения и лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, прокомментировала протесты, которые происходят в Беларуси после президентских выборов 9 августа.

Алексиевич эмоционально обратилась к президенту Беларуси Александру Лукашенко. В своем интервью «Радио Свобода» она призвала его покинуть пост.

По словам Алексиевич, «красиво уйти» у Лукашенко уже не получится, поскольку пролилась кровь.

Уйди, пока не поздно, пока ты не ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти, — подчеркнула она.

По мнению Алексиевич, действия силовиков в отношении участников акций протеста можно сравнить с военными действиями.

Обращаясь к участникам акций протеста в Беларуси, Алексиевич поблагодарила их за сохранение достоинства.

Я просто влюбилась в свой народ за последние несколько недель. Это совершенно другие люди, в этих людях совсем другая сила. Раньше у меня было некоторое разочарование — теперь нет, — подчеркнула писательница.

Напомним, в белорусском городе Гомеле после задержания силовиками умер 25-летний местный житель. По словам его матери, он не участвовал в протестных акциях и был задержан во время пересадки на транспорте.