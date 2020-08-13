Штаб ООС объяснил, почему не сообщил о гибели разведчика

https://racurs.ua/n142424-shtab-oos-obyasnil-pochemu-ne-soobschil-o-gibeli-razvedchika.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается, несмотря на установленный режим тишины. Так, украинский разведчик погиб на Донбассе 12 августа. Информацию о трагическом инциденте обнародовала оперативно-тактическая группировка (ОТГ) «Север» на своей странице в Фейсбук. «Ракурс» поинтересовался у штаба операции Объединенных сил, соответствует ли действительности указанная информация.

Мы подтверждаем эту информацию. Сейчас идут следственные действия, — рассказали «Ракурсу» в пресс-центре.

На вопрос журналиста о том, почему о гибели защитника Украины не было упомянуто в традиционной утренней сводке ООС в Фейсбук, нам ответили следующее:

Мы сообщили об этом на странице ОТГ «Север», а ОТГ «Север» подчиняется штабу операции Объединенных сил… Мы подтверждаем эту информацию.

Напомним, поздно вечером 12 августа о гибели военнослужащего отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил при выполнении боевой задачи сообщила ОТГ «Север» в Фейсбук. Отметим, что бойцы этой оперативно-тактической группировки отвечают за линию соприкосновения в Луганской области и на Светлодарской дуге Донецкой области.

Скриншот сообщения ОТГ «Север» в Фейсбуке:

С грустью сообщаем, что во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием, получив огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью, скончался военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил.

Также отмечено, что обстоятельства и причины смерти выясняются представителями Нацполиции и Военной службы правопорядка в ВСУ.

В то же время в утренней сводке штаба ООС 13 августа о гибели защитника Украины уже не упомянули.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинскими воинами, — отметили в штабе ООС.

Скриншот сообщения пресс-центра операции Объединенных сил в Фейсбук:

На сайте Министерства обороны Украины в разделе новости за 12 и 13 августа «Ракурс» также не нашел сообщений о гибели военнослужащего на Донбассе.

Напомним, 27 июля на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о «полном и всеобъемлющем прекращении огня». С тех пор украинские военные не сообщают о раненых и убитых в результате боевых действий, а также не открывают ответный огонь. Однако враг ежедневно продолжает обстреливать позиции защитников Украины.