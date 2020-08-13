Штаб ООС пояснив, чому не повідомив про загибель розвідника

https://racurs.ua/ua/n142424-shtab-oos-poyasnyv-chomu-ne-povidomyv-pro-zagybel-rozvidnyka.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває попри встановлений режим тиші. Український розвідник загинув на Донбасі 12 серпня. Інформацію про трагічну звістку оприлюднило оперативно-тактичне угруповання (ОТУ) «Північ» на своїй сторінці у Фейсбук. «Ракурс» поцікавився у штабу операції Об'єднаних сил, чи відповідає дійсності вказана інформація.

Ми підтверджуємо цю інформацію. Зараз тривають слідчі дії, — розповіли «Ракурсу» у прес-центрі.

На запитання журналіста про те, чому про загибель захисника України не було згадано у традиційному ранковому зведенні ООС у Фейсбук, нам відповіли наступне:

Ми повідомили про це на сторінці ОТУ «Північ», а ОТУ «Північ» підпорядковується штабу операції Об'єднаних сил… Ми підтверджуємо цю інформацію.

Нагадаємо, пізно ввечері 12 серпня про загибель військовослужбовця окремого розвідувального батальйону зі складу Об'єднаних сил під час виконання бойового завдання повідомило ОТУ «Північ» у Фейсбук. Зауважимо, що бійці цього оперативно-тактичного угруповання відповідають за лінію зіткнення у Луганській області та на Світлодарській дузі на Донеччині.

Скріншот повідомлення ОТУ «Північ» у Фейсбук:

Із сумом повідомляємо, що під час виконання бойового завдання внаслідок необережного поводження зі зброєю, отримавши вогнепальне кульове поранення, несумісне з життям, помер військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об'єднаних сил, — йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що обставини та причини смерті з’ясовуються представниками Нацполіції та Військової служби правопорядку у ЗСУ.

Водночас у ранковому зведенні штабу ООС 13 серпня про загибель захисника України вже не вказувалося.

Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами, — зазначили у штабі ООС.

Скріншот повідомлення прес-центру Операції об'єднаних сил у Фейсбук:

На сайті Міністерства оборони України у розділі новин за 12 та 13 серпня «Ракурс» також не знайшов повідомлень про загибель військовослужбовця на Донбасі.

Нагадаємо, 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій, а також не відкривають вогонь у відповідь. Однак ворог продовжує обстрілювати позиції захисників України.