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Ракурс
Обстрілів на Донбасі побільшало, попри перемир’я / Фото: Главком

Обстрілів на Донбасі побільшало попри перемир’я

13 сер 2020, 08:54
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Обстрілів на Донбасі побільшало — за минулу добу, 12 серпня, військовослужбовці Збройних сил України задокументували чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Поблизу Мар’їнки та Південного зафіксовано декілька автоматичних черг зі стрілецької зброї з боку збройних формувань Росії, а біля Залізного ворог використав автоматичний станковий гранатомет та здійснив два постріли. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Фейсбук.

Ще одну провокацію ЗСУ зафіксували неподалік Красногорівки. На цій ділянці фронту ворог за допомогою ручного протитанкового гранатомета здійснив мінування місцевості протипіхотною міною ПОМ-2.

Ці вогневі провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували, — зазначили у штабі.


Нагадаємо, 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій, а також не відкривають вогонь у відповідь. Однак ворог продовжує обстрілювати позиції захисників України.

Джерело: Ракурс


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