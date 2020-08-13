Обстрелы на Донбассе активизировали оккупанты, несмотря на перемирие

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Ракурс

Война на Донбассе не прекращается. Обстрелов в зоне ООС стало больше — за минувшие сутки, 12 августа, военнослужащие Вооруженных сил Украины задокументировали четыре нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Близ Марьинки и Южного зафиксировано несколько автоматических очередей из стрелкового оружия со стороны вооруженных формирований России, а у Железного враг использовал автоматический станковый гранатомет и произвел два выстрела. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбук.

Еще одну провокацию ВСУ зафиксировали неподалеку Красногоровки. На этом участке фронта враг с помощью ручного противотанкового гранатомета осуществил минирование местности противопехотной миной ПОМ-2.

Эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли, — отметили в штабе.



Напомним, 27 июля на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о «полном и всеобъемлющем прекращении огня». С тех пор украинские военные не сообщают о раненых и убитых в результате боевых действий, а также не открывают ответный огонь. Однако враг ежедневно продолжает обстреливать позиции защитников Украины.