Санкции против Беларуси могут ввести США

https://racurs.ua/n142414-sankcii-protiv-belarusi-mogut-vvesti-ssha.html

Ракурс

Санкции против Беларуси могут ввести США из-за несправедливых президентских выборов, повлекших массовые протесты населения и жесткую реакцию силовиков.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео в интервью во время визита в Прагу, текст которого обнародовал Государственный департамент.

Уверен, мы рассмотрим все эти вещи (санкции — ред.). Но здесь важны критерии, — заявил Помпео в ответ на вопрос, затронут ли возможные санкции поставки нефти.

По словам американского дипломата, Вашингтон рассматривает возможность введения ограничительных мероприятий не только в одностороннем формате, но и в многостороннем варианте. Он добавил, что окончательный механизм влияния на Беларусь США определит после стабилизации ситуации в стране.

Госсекретарь назвал прошедшие выборы в Беларуси не свободными и несправедливыми.

Мы были глубоко разочарованы тем, что выборы были несвободными и несправедливыми. Мы видели такое раньше и сожалеем, что именно это повторилось, — пояснил Помпео.



Глава Госдепартамента рассказал, что США будут обсуждать ситуацию в Беларуси с европейскими партнерами и вместе нарабатывать «решения, которые пойдут на благо белорусам».

Напомним, ранее «Ракурс» писал, что санкции против Беларуси может ввести Евросоюз. Этот вопрос страны ЕС будут обсуждать 14 августа.