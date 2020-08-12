Задержание привело к смерти 25-летннего парня в Беларуси. Фото: Twitter

https://racurs.ua/n142413-zaderjanie-privelo-k-smerti-25-letnnego-parnya-v-belarusi.html

Ракурс

Протесты в Беларуси власть пытается придушить силовыми методами. Силовики, порой, без разбору хватают на улицах городов случайных прохожих, которые не участвуют в протестах. Одно из подобных задержаний закончилось фатально для молодого 25-летнего парня.

В Гомеле после задержания силовиками в больнице скончался Александр Вихор, который был задержан, когда направлялся к своей девушке вечером 9 августа, сообщает «Радыё свабода».

Мать парня утверждает, что ее сын не принимал участия в акциях протеста, а просто поехал в воскресенье к своей девушке. Во время пересадки на другой транспорт он был задержан силовиками.

Парень успел отправить матери СМС, в котором сообщил о том, что его задержали правоохранители. У молодого человека были проблемы с сердцем и ему стало плохо, когда он находился в закрытой машине, стоявшей в очереди в СИЗО.

Вихор начал силовиков просить о помощи, а когда его просьбы не были услышаны, он стал кричать. Правоохранители решили, что задержанный неадекватный и отправили его в психбольницу. Только в психлечебнице врач понял, что парню нужно срочно в кардиологию.

По словам матери, ее сына привезли в больницу уже в состоянии клинической смерти. О смерти сына женщине сообщили только 12 августа.

Как ранее писал «Ракурс», ночью с 9 на 10 августа во время протестов в Минске погиб молодой мужчина, который попал под колеса автозака. Правозащитники возлагают ответственность за трагические события на МВД и Совет безопасности Беларуси.