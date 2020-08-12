Затримання призвело до смерті 25-річного хлопця у Білорусі. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n142413-zatrymannya-pryzvelo-do-smerti-25-richnogo-hlopcya-u-bilorusi.html

Ракурс

Протести в Білорусі влада намагається придушити силовими методами. Іноді силовики без розбору хапають на вулицях міст випадкових перехожих, які не беруть участі у протестах. Одне з подібних затримань закінчилося фатально для молодого 25-річного хлопця.

У Гомелі після затримання силовиками у лікарні помер Олександр Вихор, якого було затримано, коли він їхав до своєї дівчини ввечері 9 серпня, повідомляє «Радыё свабода».

Мати хлопця стверджує, що її син не брав участі в акціях протесту, а просто поїхав у неділю до своєї дівчини. Під час пересадки на інший транспорт він був затриманий силовиками.

Хлопець встиг відправити матері СМС, у якому повідомив про те, що його затримали правоохоронці. У молодого хлопця були проблеми з серцем і йому стало погано, коли він перебував у закритій машині, що стояла в черзі до СІЗО.

Вихор почав просити силовиків про допомогу, а коли його прохання не були почуті, він став кричати. Правоохоронці вирішили, що затриманий неадекватний і відправили його до психіатричної лікарні. Лише у психлікарні лікар зрозумів, що хлопцеві потрібно терміново до кардіології.

За словами матері, її сина привезли до лікарні вже у стані клінічної смерті. Про смерть сина жінці повідомили тільки 12 серпня.

Як раніше писав «Ракурс», вночі з 9 на 10 серпня під час протестів у Мінську загинув молодий чоловік, який потрапив під колеса автозаку. Правозахисники покладають відповідальність за трагічні події на МВС і Раду безпеки Білорусі.