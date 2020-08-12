Святкування Дня незалежності Зеленський затвердив указом. Фото: busk-rda.gov.ua

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Ракурс

День незалежності України цього року буде відзначатися, але з урахуванням вимог карантинних обмежень. Указ «Про відзначення 29-ї річниці незалежності України» підписав президент України Володимир Зеленський.

Указ зобов’язує Кабмін розробити і забезпечити реалізацію заходів з відзначення річниці незалежності країни з урахуванням вимог щодо запобігання поширення коронавірусної інфекції.

Так, 23 серпня, у День державного прапора України в Києві та інших містах країни, а також у закордонних представництвах і військових частинах повинні бути проведені офіційні підняття прапора України, повідомляє прес-служба Офісу президента.

У День незалежності, 24 серпня, в усіх містах України передбачено проведення урочистостей за участю представників місцевої влади та органів самоврядування. Також у заходах візьмуть участь учасники бойових дій на Донбасі та представники громадськості.

У День незалежності пройдуть церемонії покладання квітів до пам’ятників та місць поховання видатних українських діячів і героїв.

Також указом передбачено проведення по всій країні культурно-мистецьких, виставкових та інших заходів.

Міністерство закордонних справ має забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України заходів з відзначення Дня незалежності за кордоном.

Як раніше писав «Ракурс», в Офісі президента заявляли, що День незалежності цього року буде відзначатися ходою ветеранів російсько-української війни. У День пам’яті захисників України, який відзначатиметься 29 серпня, планується провести хвилину мовчання.