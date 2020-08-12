Празднование Дня независимости Зеленский утвердил указом. Фото: busk-rda.gov.ua

https://racurs.ua/n142412-prazdnovanie-dnya-nezavisimosti-zelenskiy-utverdil-ukazom.html

Ракурс

День независимости Украины в этом году будет отмечаться, но с учетом требований карантинных ограничений. Указ «О праздновании 29-й годовщины независимости Украины» подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Указ обязывает Кабмин разработать и обеспечить реализацию мероприятий по празднованию годовщины независимости страны с учетом требований по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Так, 23 августа, в День государственного флага Украины в Киеве и других городах страны, а также в заграничных представительствах и воинских частях должны быть проведены официальные поднятия флага Украины, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В День независимости, 24 августа, во всех городах Украины предусмотрено проведение торжеств с участием представителей местной власти и органов самоуправления. Также в мероприятиях примут участие участники боевых действий на Донбассе и представители общественности.

В День независимости пройдут церемонии возложения цветов к памятникам и местам захоронения выдающихся украинских деятелей и героев.

Также указом предусмотрено проведение по всей стране культурно-художественных, выставочных и других мероприятий.

Министерство иностранных дел должно обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий по празднованию Дня независимости за рубежом.

Как ранее писал «Ракурс», в Офисе президента заявляли, что День независимости в этом году будет отмечаться шествием ветеранов российско-украинской войны. В День памяти защитников Украины, который будет отмечаться 29 августа, планируется провести минуту молчания.